Плановый объем размещения облигаций федерального займа в III квартале 2020 года составляет 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Такая цифра содержится в опубликованном Минфином России во вторник графике аукционов по ОФЗ на следующий квартал.

Бумаги со сроком погашения до пяти лет включительно ориентировочно будут размещены в объеме 100 млрд рублей, со сроком от пяти до десяти лет включительно — в объеме 700 млрд, от десяти лет — 200 млрд, указано в материалах ведомства.



Аукционы будут проводиться 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября. В графике не учитывается возможность объявления дополнительных выходных дней в текущем году.