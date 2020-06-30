Банк «Открытие» купил 10,1% акций АО «Верхнекамская калийная компания» из группы «Акрон», которое реализует масштабный проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Об этом сообщили во вторник в банке.

Сделка осуществлена через ЗПИФ «Открытие Финансовые инвестиции», который входит в группу банка «Открытие».

Продав банку «Открытие» 10,1% акций АО «ВКК», группа «Акрон» снизила свою долю в проекте до 50% плюс одной акции.



«Мы рассматриваем данную сделку как интересную инвестиционную возможность, как первый шаг к реализации нашим партнером — группой «Акрон» — масштабного инвестиционного проекта, который позволит создать экспортно ориентированное производство с годовым объемом извлечения 7,5 миллиона тонн руды и производственной мощностью 2 миллиона тонн хлористого калия в год», — отметил член правления, глава корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Виктор Николаев.