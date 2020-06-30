Минфин России на аукционе во вторник, 30 июня, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 24021RMFS с датой погашения 24 апреля 2024 года в объеме 16,634 млрд рублей при восьмикратно более высоком спросе, свидетельствуют данные сайта ведомства.

Как уточняется, объем спроса достиг 133,873 млрд рублей.

Бумаги были предложены в объеме остатка, доступного для размещения в указанном выпуске.

Выручка от размещения составила 16,684 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 99,2500% от номинала, средневзвешенная цена — 99,3982% от номинала.



Напомним, Минфин во вторник также разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года в объеме 11,356 млрд рублей при спросе на 20,404 млрд.