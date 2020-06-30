Члены Совета Федерации разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об исключении суммы уплаченных алиментов из доходов отца ребенка при расчете среднедушевого дохода его новой семьи. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и постановление правительства РФ «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет».

«Учет в доходе отца ребенка средств выплаченных им алиментов на содержание детей, с ним не проживающих, влияет на размер среднедушевого дохода семьи при определении права на ежемесячную выплату и может привести к отказу в ее назначении при фактическом отсутствии этих денежных средств в семье», — пояснила ТАСС один из авторов законопроекта, заместитель главы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

В связи с этим предлагается исключить сумму уплаченных алиментов из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. В настоящее время в сведениях, получаемых из налоговых органов, содержится информация о доходах граждан (форма 2-НДФЛ) без исключения из них сумм алиментов.



Действующим законодательством предусмотрено, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.