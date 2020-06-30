Агентство по страхованию вкладов 30 июня перечислило Банку России 18 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом сообщается на сайте АСВ.

С учетом этого агентство направило на погашение кредита Банку России уже 359 млрд рублей, в том числе в 2020 году — 101 млрд. Остаток задолженности составляет 483 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Центробанк предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



В общей сложности в рамках заключенного с регулятором договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом в 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд. Данные денежные средства были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам, подчеркивается в релизе.