Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Ростелеком» «Группы особого контроля: какие риски несут компании увольняющиеся сотрудники».



Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний «на удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25-процентный рост числа инцидентов, связанных как со случайной утечкой конфиденциальной информации, так и с попытками умышленного слива данных. Не в последнюю очередь это происходит по вине увольняющихся работников. В связи с обострением проблемы специалисты провели опрос представителей российского бизнеса на тему, какие сотрудники несут компании наибольшие риски в части утечек информации, какие конфиденциальные данные уносят увольняющиеся сотрудники и как используют в дальнейшем.

Проанализировав результаты опроса, эксперты выяснили, что более 60% компаний оценивают утечки конфиденциальных данных по вине увольняющихся сотрудников как самые критичные. Чуть более 22% респондентов уверены, что наибольший ущерб информационным активам компании наносят участники тендерной процедуры или ключевой сделки. И лишь в 10% случаев угроза исходит со стороны сотрудников на испытательном сроке.

Что касается видов информации, утекающей из компаний по вине увольняющихся сотрудников, то в 61% случаев это клиентские базы данных, в 19% — конфиденциальная информация по условиям сделок и тендеров, а в 15% — секреты разработок и ноу-хау. Однако именно последние две категории данных при их использовании ушедшими сотрудниками на новом месте работы наносят старому работодателю наибольший финансовый ущерб.