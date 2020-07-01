Официальной информации о намерении PayPal ограничить денежные переводы внутри РФ не поступало, компания продолжает действовать в обычном режиме, сообщил РИА Новости сотрудник службы клиентской поддержки.

«PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские. Такой официальной информации не было», — ответил собеседник агентства на вопрос, собирается ли компания ограничить возможность совершения денежных переводов внутри РФ.

С 4 июля в России вступают в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые устанавливают новые требования к внутрироссийским переводам электронных денег. В частности, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации будут не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых на территории РФ, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

СМИ: PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России Офис в Москве при этом будет сохранен.

Это не распространяется на международные переводы, а также на случаи, если передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.