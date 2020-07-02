Провайдеры домашнего Интернета за три месяца эксперимента «Доступный Интернет», в рамках которого обеспечивается бесплатный доступ к социально значимым сайтам, недополучили 191,6—220,2 млн рублей выручки, пишет «Коммерсант» . Это подсчитали в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку — от 5 млн до 20 млн рублей, следует из данных рабочей группы.

Суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд рублей в первый год «Доступного Интернета» и затем 5,5 млрд рублей ежегодно, указывает рабочая группа. При подключении к проекту мобильной связи упущенная выручка рынка достигнет не менее 110 млрд рублей в год, считают эксперты комиссии РСПП. Минэкономразвития после консультаций с операторами оценило выпадающие доходы при предлагаемом регулировании в 160 млрд рублей в год, следует из отзыва ведомства на законопроект Минкомсвязи.

Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам продлят до 31 декабря Список ресурсов будет корректироваться, отметил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

В РСПП также раскритиковали список социально значимых сайтов. Рабочая группа выяснила, что более чем на 80% из 391 ресурса, исходно утвержденного Минкомсвязью для эксперимента, присутствует потоковое видео, большая часть которого загружается с зарубежных ресурсов — российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента.

По данным Минкомсвязи, пользователей бесплатного Интернета пока сравнительно немного: за первые два месяца им воспользовались всего 500 тыс. абонентов. В ведомстве считают, что сервис востребован, но «гигантского объема бесплатного трафика» нет.