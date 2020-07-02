Поддержка малого бизнеса в условиях пандемии часто оказывалась недоступна предпринимателям из-за методики ее оказания — решением может стать цифровизация господдержки с постепенным обучением и переводом бизнеса на электронные форматы работы. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на вывод участников круглого стола о перспективах развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Совфеде.

Сам бизнес правительственные меры называет эффективными. Однако, как сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, воспользоваться ими не удалось половине предпринимателей из-за методики отнесения бизнеса к числу пострадавших на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

По данным опроса, методика не смогла отразить реальной ситуации 86% респондентов. В Минэкономики поясняют, что такой подход мог только затормозить раздачу госсредств из-за бюрократии, тогда как ОКВЭД является универсальным для разных предприятий.

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Решением, по мнению участников, может стать развитие цифровых механизмов господдержки. В частности, по словам Дыбовой, информация о мерах поддержки должна содержаться в реестре субъектов МСП. По словам гендиректора Национального агентства развития предпринимательства Юлии Алферовой, меры поддержки могут быть погружены в «Госуслуги» с созданием на портале личного кабинета предпринимателя. Цифровая трансформация должна носить комплексный характер с правкой стратегии развития предпринимательства до 2030 года и созданием единого оператора цифровых решений.