Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,7% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 762,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,66% и равнялся 1 986,84 пункта.

Июль можем начать с попыток восстановления, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. На утро четверга, по его словам, настроения на рынках можно охарактеризовать как умеренно позитивные.

«В Азии основные площадки растут в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы после разнонаправленной динамики днем ранее сегодня подтягиваются на 0,1%. Рынок энергоносителей стабилизировался вблизи 42 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет приковано к блоку данных по рынку труда: числу первичных заявок на пособие по безработице, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.

«На таком фоне в начале торгов ожидаем некоторого роста российского фондового рынка. Это позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2 750—2 800 пунктов. Однако риски ухудшения внешней конъюнктуры могут не позволить ему закрепиться над нижней границей данного коридора. Более того, в случае слабых данных по рынку труда США к концу торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже уровней закрытия вторника», — комментирует аналитик.