Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) меняет условия по продуктовой линейке, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь воспользоваться рублевым накопительным счетом «Доверие в Плюс» смогут все розничные клиенты.

Ранее открыть счет могли только вкладчики банка, у которых действие депозитного договора заканчивалось в период с 1 мая по 30 июня 2020 года.

«Доверие в Плюс» сочетает преимущества текущего счета и срочного вклада: он позволяет копить и в то же время свободно тратить денежные средства. Банк не устанавливает ограничения по минимальной сумме первоначального и дополнительного взносов. Проценты за каждый календарный месяц начисляются на сумму минимального остатка на счете в последний календарный день каждого расчетного периода, а также в дату закрытия счета», — говорится в релизе.

Срок действия счета не ограничен. Клиент может открыть только один счет «Доверие в Плюс».

«Наши клиенты видят в этом продукте достойную альтернативу обычному депозиту. При сравнимом уровне процентной ставки накопительный счет позволяет в любой момент воспользоваться сбережениями без потери процентов», — отмечает заместитель руководителя розничного блока МИнБанка Роман Жуков.

