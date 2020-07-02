Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара снизился на 67 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 43 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,52 рубля (минус 76 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 79,48 рубля (минус 52 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром российская валюта сможет отыграть часть потерь, понесенных в понедельник. По его словам, стабилизация рынка энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран поддержат рубль, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71 рубля. Однако несмотря на это, американская валюта продолжит двигаться в диапазоне 70—75, отмечал Зварич.

По словам главного аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, пара доллар/рубль на западных площадках накануне укрепилась и уверенно ушла ниже отметки 71. Теперь верхняя граница коридора 69—70 рублей за доллар, где пара провела весь июнь, будет сопротивлением для укрепления российской валюты, пояснял он перед открытием торгов.