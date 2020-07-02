Рейтинговое агентство «АКРА» утвердило методологию присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по международной шкале и начинает предоставлять клиентам такую услугу, говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Методология АКРА предполагает присвоение кредитных рейтингов на основе качественного и количественного анализа совокупности рейтинговых факторов, определяющих кредитное качество рейтингуемого лица в соответствии с международной рейтинговой шкалой агентства», — отмечается в сообщении. АКРА полагает, что отраслевая специфика напрямую влияет на подходы к оценке кредитоспособности рейтингуемого лица. Таким образом, для различных отраслей предполагается использование разных перечней показателей и их вклада в кредитный рейтинг.

По словам руководителя методологической группы АКРА Владимира Сноркина, методология позволит получать оценку, обеспечивающую сопоставимость кредитного качества российских и иностранных нефинансовых компаний на международном уровне. Для иностранных компаний получение от российского рейтингового агентства кредитного рейтинга по международной шкале и на его базе кредитного рейтинга по национальной шкале для России позволит существенно расширить возможность заимствований на российском фондовом рынке, отметил Сноркин. Российские инвесторы, включая банки, в свою очередь, смогут расширить спектр инструментов и диверсифицировать портфели за счет инвестиций в долговые инструменты иностранных компаний.