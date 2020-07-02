Экономический кризис в России в мае продолжился, а безработица превысила пик кризиса 2015 года, следует из очередного выпуска «Комментариев о государстве и бизнесе» института «Центр развития» ВШЭ. Вероятно, в мае, как и в апреле, потеря работы коснулась в основном занятых на малых предприятиях и в неформальном секторе, полагают эксперты.

«На фоне простоя в экономике безработица в мае увеличилась до 6,2% против 5,7% в апреле и 4,6% в марте — таким образом, за два месяца численность безработных, по методологии МОТ, выросла на 1,1 млн человек (после устранения сезонности). Максимум значений 2015—2016 годов — 5,7% — оказался превышен, но на пике кризиса 2009 года безработица была заметно выше — 8,7%», — говорится в докладе.

Средний уровень зарплат в организациях в апреле упал в реальном выражении на 7% к марту. В НИУ «ВШЭ» предполагают, что снижение зарплат продолжилось и в мае. При этом, говорится в докладе, по экономике в целом падение оплаты труда, скорее всего, было более сильным, чем это отражает показатель начисленной зарплаты работников организаций, что негативно скажется на динамике реальных располагаемых доходов.



«Стремление предприятий оптимизировать расходы на труд реализовалось также в снижении в апреле средних зарплат в реальном выражении на 7% относительно мартовского уровня — статистика за май пока не опубликована. При этом относительно апреля прошлого года падение составило всего 2%: на протяжении последних полутора лет, особенно с декабря 2019 года по март 2020-го наблюдался быстрый рост зарплат, поэтому текущее падение сильно опустит годовые темпы роста средней зарплаты ближе к концу года и в начале 2021 года», — говорится в обзоре.



Там отмечается, что после провала в апреле индекс базовых видов экономической деятельности упал в мае на 2,8% к апрелю и на 12% к маю прошлого года на фоне сохранения действующих эпидемиологических ограничений и снижения нефтедобычи.



Потребление населения несколько выросло в сравнении с маем, но в значительной степени за счет покупок автомобилей: в остальном скорее наблюдалась стабилизация.

Промышленность ускорила падение из-за необходимости выполнять условия сделки с ОПЕК+, однако в июне — июле объемы нефтедобычи будут оставаться на уровне мая.

По оценкам аналитиков, падение ВВП во II квартале составит около 11% относительно II квартала прошлого года. Это близко к оценкам Минэкономразвития за апрель — май. При этом официальная оценка падения ВВП в 2020 году (4,8%) близка к нашему майскому консенсус-прогнозу (4,3%).