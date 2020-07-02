Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом 750 млрд евро, а также многолетнего бюджета ЕС на 2021–2027 годы в 1,85 трлн евро. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), с высокой долей вероятности предложенный ЕК бюджетный план будет сокращен.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен распространила заявление, в котором призвала страны сообщества «сделать все возможное, чтобы достичь соглашения по бюджету на саммите ЕС» 17–18 июля. Фон дер Ляйен также объявила, что созовет 8 июля специальную встречу с участием руководителей институтов ЕС и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По информации дипломатических источников ТАСС, наиболее острые споры в ЕС возникли по проблеме финансирования бюджета, которое потребует от стран сообщества увеличить свои платежи в евроказну. Серьезной проблемой стало предложение ЕК о введении с этой целью новых общеевропейских налогов. Страны Восточной Европы во главе с Польшей выступили против введения общеевропейского налога на углеродные выбросы, доходы от которого должны были идти напрямую в бюджет ЕС. ЕК предложила также набор других налогов, в том числе на пластик и на цифровые корпорации.

Согласно предложениям ЕК, весь объем средств в фонде восстановления экономики, получившим название «ЕС нового поколения», будет собран за счет коммерческих займов, которые странам сообщества предстоит выплачивать до 2058 года.