Динамика входящих платежей указывает на возможное оживление экономической активности в конце июня после стабилизации на пониженном уровне в первых двух декадах месяца, отмечается в очередном выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».



«На неделе с 22 по 26 июня отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня значительно сократилось — до 7,6% с 15,7% неделей ранее. Отклонение входящих платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления также уменьшилось — до 2,7% с 11,8%», — говорится в выпуске мониторинга.

Как указывает регулятор, в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, продолжается постепенное улучшение динамики на фоне ослабления ограничительных мер. Также наблюдается значительное улучшение динамики почти во всех отраслях инвестиционного спроса. В то же время отклонение вниз в экспортных отраслях остается наибольшим среди других групп отраслей на фоне слабого внешнего спроса.