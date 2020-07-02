Долги перед предпринимателями по госконтрактам на 1 млрд рублей погашены за минувшую неделю благодаря работе прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По результатам прокурорского вмешательства в указанный период перед предприятиями погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму более 1 млрд рублей, пресечено 133 необоснованных проверки контролирующими органами», — сообщили в Генпрокуратуре.

Только в Хабаровском крае перед предпринимателями погашены долги по государственным и муниципальным контрактам на 30 млн рублей. В Чечне после предоставлений прокуратуры 16 органам местного самоуправления издали правовые акты, устанавливающие льготы по земельному налогу для малого и среднего бизнеса, порядок приостановления начисления арендных платежей, отсрочки их уплаты. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц.

Кроме того, за неделю после реакции прокуроров перечислено 29,8 млн рублей стимулирующих выплат 1,1 тыс. медикам, погашена задолженность по зарплате перед 5,8 тыс. работников других сфер деятельности в размере более 125 млн рублей.

Всего за неделю прокурорами субъектов РФ выявлено 1,6 тыс. нарушений, внесено 557 представлений, в суды подано 565 исков, объявлено 116 предостережений. По инициативе прокуроров 95 лиц привлечены к административной ответственности, 237 — к дисциплинарной, возбуждены семь уголовных дел. Ситуация находится под личным контролем генпрокурора РФ.