Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков.

Законопроект предусматривает запрет обусловливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами. Документ содержит нормы, пресекающие практику включения в договор потребительского кредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, который не является днем совершения очередного платежа.

Уточняется порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов на его сумму.

Также закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.