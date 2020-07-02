Евросоюз назвал тревожным сигналом заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия об отставке и призвал обеспечить независимость этой структуры, отмечая, что в противном случае доверие к реформам на Украине может быть подорвано. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.

«Заявление об отставке главы НБУ на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранить возможность независимого выполнения своей роли. Нарушение функций этого важного института может подорвать доверие ко всей повестке украинских реформ», — говорится в заявлении.

В то же время ЕС признал, что «украинский путь реформ труден, особенно в нынешних условиях пандемии коронавируса», и пообещал продолжать поддержку Киева «в реализации необходимых реформ». Представитель ЕС заявил, что Брюссель рассчитывает «на полное выполнение украинскими властями своих обязательств».

В среду Смолий объявил, что уходит в отставку из-за оказываемого на него политического давления. В четверг профильный комитет Верховной рады поддержал отставку, в пятницу этот вопрос будет вынесен в сессионный зал парламента. На фоне этих событий Украина отложила выпуск 12-летних еврооблигаций, посредством которых планировала привлечь около 1,75 млрд долларов.



Украинский межбанковский рынок в четверг открылся падением курса гривны к основным валютам. По этой причине Нацбанк был вынужден выйти с валютными интервенциями на рынок.

