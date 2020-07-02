Евросоюз и Великобритания приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit — выхода Соединенного Королевства из состава сообщества — из-за разногласий. Об этом сообщил в четверг журналистам в Брюсселе информированный источник в Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу», — заявил он. Нынешний раунд стартовал в понедельник и стал первой после карантина личной встречей групп переговорщиков со стороны ЕС во главе с Мишелем Барнье и Великобритании во главе с Дэвидом Фростом.

«Между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия после четырех дней очных переговоров», — заявил ранее в четверг Барнье.

Представитель британского премьер-министра на переговорах с ЕС Дэвид Фрост сообщил, что возможность личной встречи, первой с момента начала пандемии коронавируса нового типа, добавила диалогу «дополнительную глубину и гибкость», однако признал, что по ряду вопросов прийти к общему знаменателю вновь не удалось.

«Мы завершили наши дискуссии по широкому кругу вопросов в рамках переговоров, продлившихся чуть более трех дней. Переговоры были всеобъемлющими и полезными, но на них также проявились значительные различия, которые остаются между нами по ряду важных вопросов», — приводит слова Фроста агентство PA.

Как ранее сообщали обе стороны, наиболее сложными остаются разногласия относительно вылова рыбы. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя их несовместимыми с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг на пресс-конференции после переговоров по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что Евросоюз не намерен любой ценой добиваться соглашения с Великобританией о будущих отношениях после выхода страны из состава сообщества.

«На председательство Германии в ЕС (с 1 июля по 31 декабря) выпадает решающая фаза переговоров по Brexit», — сказала фон дер Ляйен. «Хочу ясно сказать, что мы хотим достигнуть соглашения, поэтому мы работаем усиленно над этим, но не любой ценой», — отметила она, указав на необходимость сохранения целостности внутреннего рынка ЕС.



«В Германии мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы прийти к результату. Но мы должны готовиться и к другому сценарию», — предупредила со своей стороны Меркель.