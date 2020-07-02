Во второй половине июня несколько выросла доля россиян, у которых снизилась заработная плата, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ» . Телефонный опрос, шестой по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен 15—21 июня.

Доля работающих, подрабатывающих по найму (без учета работающих пенсионеров) остается на минимальном уровне, зафиксированном в начале июня (38%). Безработными в текущем опросе назвали себя 7% респондентов. Этот показатель практически не меняется с начала мая. В сравнении с началом апреля доля безработных выросла на 3 процентных пункта.

О стабилизации темпов прироста числа безработных в июне свидетельствует отсутствие изменений в ответах на вопрос о количестве потерявших работу среди знакомых. В конце июня об увольнениях слышали 33% респондентов.

Во второй половине июня выросла на 4 п. п. (до 17% от работающих по найму) доля сообщивших об уменьшении заработной платы. Изменение произошло за счет роста вдвое (до 15%) доли частично потерявших трудовые доходы работников бюджетных предприятий. В остальном ситуация у наемных работников в целом близка к наблюдавшейся в начале июня. О полной потере зарплаты сообщили 2% работников, об отпуске за свой счет — 6% (на государственных предприятиях — 2%, на частных — 10%).

Опрос: доля россиян с ухудшившимся материальным положением немного выросла Немного улучшились ожидания изменений в экономике через месяц.

При этом распределение ответов на вопросы о событиях на работе показывает, что среди занятых на частных предприятиях сохраняется менее благоприятная ситуация, чем среди работников госсектора. Несмотря на сезон отпусков, доля сообщавших о выходе в оплачиваемый отпуск постепенно снижалась — с 9% в начале мая до 5% во второй половине июня. На бюджетных предприятиях показатель держался на более высоком уровне и с начала июня вырос на 7 п. п. — до 16%.

В распределении ответов на вопрос о возврате к привычному режиму работы и зарплаты произошло два значимых изменения. На 3 п. п. (до 11%) выросла доля вернувшихся с удаленного режима работы, и на 7 п. п. (до 59%) снизилась доля тех, с кем не произошло ни одного из перечисленных в вопросе благоприятных событий.

Существенных изменений в ожиданиях работников относительно событий на работе по сравнению с началом июня не наблюдается. Уменьшения заработной платы или других выплат ожидают 11% от всех работающих по найму, полного прекращения выплаты заработной платы — 1%. Доля опасающихся увольнения сохраняется на уровне 9%.

Ожидают возвращения зарплаты на прежний уровень 18% работников, ее частичного роста — 8%, выхода из вынужденного неоплачиваемого отпуска — 3% наемных работников, из вынужденного и оплачиваемого — 5%, с удаленного режима работы — 12%. Значимых изменений в этих ожиданиях также не произошло.

В числе прочего в обзоре говорится, что у предпринимателей и самозанятых ситуация немного улучшилась. О росте доходов по сравнению с началом года сообщили 17% предпринимателей и самозанятых, что вдвое больше, чем в начале июня (и это максимальное значение с начала замеров). Однако тревожных ответов все еще больше половины: доходы 34% сократились, 21% говорят о полном прекращении работы (этот показатель — минимальный за все время измерений).



Ожидания стали менее пессимистичными. Сокращения доходов через три-четыре месяца ожидают 20% самозанятых и предпринимателей (минимальное значение за время опросов), и только 3% не надеются на сохранение бизнеса. Роста доходов ожидают 28%, их сохранения на прежнем уровне — 42% (оба показателя — максимальные за время измерений).