Высокий суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить иск Центрального банка Венесуэлы (BCV, Banco Central de Venezuela), который требовал от Банка Англии возврата ранее размещенного в британских хранилищах золота стоимостью около 1 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Свое решение судья Найджел Тир объяснил необходимостью придерживаться так называемой доктрины одного голоса в связи с тем, что власти Великобритании еще в начале 2019 года отказались считать Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, признав в качестве временного главы Боливарианской республики Хуана Гуайдо.

«Суд и исполнительная власть должны говорить одним голосом. Не может быть сразу двух президентов Венесуэлы», — сказал Тир.

BCV уже назвал решение британского суда «абсурдным и беспрецедентным», пообещав немедленно подать на него апелляцию. В сообщении BCV, опубликованном на его странице в сети Twitter, говорится, что британский суд пытается «лишить венесуэльский народ золота, столь необходимого для того, чтобы противостоять пандемии COVID-19».

Reuters отмечает, что если апелляция BCV будет подана в ускоренном порядке, то она может быть рассмотрена в апелляционном суде в ближайшие несколько недель. Затем дело может быть передано для вынесения окончательного решения в Верховный суд Великобритании.

В свою очередь представители Гуайдо, добивающиеся передачи хранящегося в Британии золотого запаса Венесуэлы в его распоряжение, заявили, что этот вопрос должен быть рассмотрен в ходе другого процесса.

Об отказе Банка Англии в ответ на заявку правительства президента Николаса Мадуро, которое попросило вернуть в Венесуэлу находящиеся там золотые слитки на сумму 1,2 млрд долларов, агентство Bloomberg сообщило в январе 2019 года. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозглашенный тогда парламентом временным президентом страны и признанный в этом качестве рядом государств, призвал тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать режиму Николаса Мадуро депонированное в Банке Англии золото.



По словам Гуайдо, «нелегитимный и клептократический» режим Мадуро, продав хранящееся в Банке Англии золото, сможет использовать вырученные средства для репрессий и издевательств над венесуэльским народом или просто украсть их.