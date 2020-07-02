Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Росэнергобанке, 29 июня направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности. Об этом в четверг, 2 июля, сообщается на сайте АСВ.

Как уточняется, агентство требует с Константина Шварца, Генади Гордона, Марии Павлик, Марка Шрайбера, Виталия Сухова, Марии Маклаковой, Михаила Боголюбского, Геннадия Белюкина, Сергея Брагнебуна, Оксаны Гиниятуллиной, Веры Батраковой, Артема Хенкина, Виталия Макарова-Святохина, Анны Этери, Владимира Криштопа, Кирилла Никитина, Константина Онищенко, Светланы Евсютиной в общей сложности более 33,505 млрд рублей.

Напомним, что, в частности, Марк Шрайбер возглавлял правление банка, в которое также входили Михаил Боголюбский и Виталий Сухов. Мария Маклакова (вместе со Шрайбером и рядом других лиц) входила в состав совета директоров кредитной организации, председателем которого был Константин Шварц.



«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, безвозмездному отчуждению денежных средств банка под видом приобретения прав требования к физическим лицам, а также снятию обременения с ликвидных предметов залога по невозвратным ссудам», — поясняется в дополнительном сообщении АСВ, размещенном позже — 3 июля.



Ранее сообщалось, что временная администрация Росэнергобанка, назначенная Банком России в связи с отзывом лицензии у кредитной организации 10 апреля 2017 года, выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов. В числе прочего говорилось, что «бывшим руководством КБ «РЭБ» не были переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 млрд рублей».