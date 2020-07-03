Госкорпорация «Ростех» завершит объединение своих пенсионных активов в следующем году, пишет «Коммерсант» . После консолидации одноименного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и фонда «Роствертол» госкорпорация займется присоединением Первого промышленного альянса (ППА). Цель объединенного фонда — собрать более полумиллиона клиентов к 2025 году и войти в десятку крупнейших НПФ.

В активную фазу присоединение фонда «Роствертол» к НПФ «Ростех» вступило в прошлом году. Тогда же были обнародованы планы присоединения к ним фонда «Первый промышленный альянс». По словам директора по персоналу госкорпорации «Ростех» Юлии Цветковой, в планах единого фонда — охватить минимум 544 тыс. сотрудников ГК до 2025 года. Продажами пенсионных продуктов фонда займется бывший гендиректор НПФ «Будущее» Мария Калинкина, рассказал источник на пенсионном рынке. За два с половиной года число граждан, формировавших добровольные пенсионные программы в НПФ «Ростех», сократилось почти на 13%, в НПФ «Роствертол» — на 2%. Рост на 3% наблюдался только в ППА.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, поставленные задачи вполне выполнимы, но потребуют заметных вложений. Для осуществления таких амбициозных планов нужно понимать, что работодатель должен активно участвовать в корпоративной программе: по меньшей мере софинансировать ее либо же делать все взносы за работника. В противном случае такая задача может остаться лишь на бумаге, не получив отклика у работников, доходы которых на протяжении нескольких лет в реальном выражении падают, полагает Околеснов.