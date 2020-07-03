Бизнес выступил против предложения Минкомсвязи объединить готовящийся федеральный проект «Искусственный интеллект» (ИИ) с уже существующим проектом «Цифровые технологии», пишет «Коммерсант» . Речь идет о переименовании проекта в «Искусственный интеллект и цифровые технологии» и добавлении новых целевых показателей. Рабочая группа согласовала предложения большинством голосов с учетом замечаний, следует из протокола заседания группы.

Вопрос об объединении проектов и протокол с замечаниями бизнеса будут рассмотрены на ближайшем заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, которая и примет решение, рассказал источник, участвовавший в заседании. По его словам, основной риск, который видит бизнес, — размывание финансирования. Так, мероприятия по реализации проекта ИИ потребуют значительных средств, в то время как общий бюджет «Цифровых технологий» останется прежним, что, вероятно, приведет к тому, что другие мероприятия могут быть недофинансированы. Из утвержденного паспорта проекта «Цифровые технологии» следует, что весь проект до 2024 года потребует 451 млрд рублей, из которых бюджетных — 282 млрд рублей.

Сейчас идет интеграция федерального проекта ИИ в нацпрограмму «Цифровая экономика», связка его с другими проектами необходима, пояснили в Минкомсвязи. Дальнейшее увеличение сроков согласования проекта может привести к тому, что его паспорт вообще не будет утвержден в 2020 году, а компании, отвечающие за реализацию дорожных карт, не получат финансирование.

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По мнению экспертов, развитие ИИ требует более широкого круга инструментов, чем включает проект «Цифровые технологии». При этом уже есть отдельный федеральный проект по развитию ИИ, который был согласован на заседании рабочей группы по развитию ИИ 9 июня. Проект предусматривает бюджетное финансирование в 89,69 млрд рублей до 2024 года, из которых на 2020-й — 4,9 млрд рублей. Правительство ищет способы ускорить развитие ИИ, поскольку в сложившейся ситуации эта технология должна стать такой же базовой, как Интернет или сотовая связь, отмечают эксперты.