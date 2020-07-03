Фонд развития, созданный специально для инвестиций в крупные инфраструктурные проекты за счет госдолга, в ближайшее время упразднят, пишут «Известия» . Законопроект о его исключении из Бюджетного кодекса Госдума приняла в первом чтении. В пояснительной записке к документу авторы апеллируют к заключению Счетной палаты на проект бюджета на 2020—2022 годы, где аудиторы отмечают, что ресурсы фонда никак не окрашены и проанализировать их использование на практике невозможно. Кроме этого, в пояснении сказано, что бюджетные средства уже и так распределены по госпрограммам, поэтому нет необходимости относить расходы на инфраструктуру в отдельную группу.

В портфель фонда входило около 400 проектов общей стоимостью порядка 3,5 трлн рублей. Все они были связаны с созданием инфраструктуры, в таких сферах, как цифровая экономика, транспорт, промышленность и жилье.

По словам экспертов, изначально предполагалось, что независимый от доходов казны Фонд развития сможет заполнить пробелы в Бюджетном кодексе, где нет понятия приоритетных или защищенных статей. Он должен был гарантировать, что важнейшие инфраструктурные проекты будут доведены до конца даже в случае фактического снижения доходной базы государства по сравнению с прогнозными значениями. Но нацпроекты решили перестроить, а вместе с ними неизбежен и пересмотр портфеля фонда. Кроме этого, в условиях растущего дефицита бюджета выбирать, какие расходы финансировать за счет займов, а какие — за счет доходов, уже нет возможности, отметили экономисты.