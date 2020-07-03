В России субсидиями на зарплату в апреле — мае смогли воспользоваться 80% заявителей. Об этом в ходе онлайн-совещания уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова с региональными уполномоченными сообщил советник уполномоченного Антон Свириденко.

«То обстоятельство, что срок подачи заявлений на субсидии на заработную плату за апрель был продлен до конца июня, помогло дополнительно обеспечить финансовой помощью еще около ста тысяч ИП и компаний, — отметил Свириденко. — В целом выданы 1,031 млн субсидий за апрель, 1,025 млн — за май. Удовлетворено примерно 80% заявок от тех, кто подал заявления. Остальным отказано по разным причинам — задолженность по налогам, несоответствие ОКВЭД и так далее».

Пока что программа считается завершенной. На днях бизнес-омбудсмен предложил главе правительства Михаилу Мишустину на месяц продлить ее действие для тех регионов, где в июне уровень ограничений на деятельность предприятий оставался высоким.

«В целом нужно сказать, что из всех мер антикризисной поддержки программа по выдаче субсидий оказалась наиболее четкой и действенной, — отметил Борис Титов. — Во многом это результат использования цифровой инфраструктуры, которую выстроила ФНС, и слаженных действий правительства и налоговой службы в данном направлении. Нам бы очень хотелось, чтобы элементы информатизации были более активно задействованы и в программе льготного банковского кредитования, которая пока что притормаживает».