Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ поднялся в июне 2020 года до 47,8 пункта против 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.

«Индекс IHS Markit российской сферы составил 47,8 балла к завершению второго квартала, заметно превысив майский показатель 35,9 балла. Спад деловой активности в целом был скромным и замедлился до самого медленного за текущий четырехмесячный период сокращения. Более низкие показатели обычно связаны с исторически слабым спросом клиентов после вспышки коронавирусной болезни-2019 (COVID-19)», — говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что падение числа заказов в июне связано с тем, что ряд компаний и предприятий сферы услуг не возобновили работу, а также с приглушенным внутренним спросом на фоне распространения коронавирусной инфекции. Экспортные рынки также демонстрировали ослабленное восстановление. Пониженный спрос и избыточные мощности привели к дальнейшему сокращению числа рабочих мест. В то же время тарифы на услуги за отчетный период были понижены для стимулирования продаж и поддержания конкурентоспособности. Прирост показателя издержек компаний сферы услуг также замедлился.

Российские индексы выросли по итогам торгов Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

«Российские поставщики услуг сообщили о значительном замедлении сокращения деловой активности в июне, поскольку части сектора начали вновь открываться, причем темпы сокращения еще более замедлились с апрельского рекорда. Тем не менее спрос был исторически подавлен, спад в новых заказах оставался резким… Совокупные объемы производства в обрабатывающих отраслях и сфере услуг приблизились к стабилизации во многом благодаря расширению в производственном секторе. Новые заказы также вернулись к росту, хотя и незначительно. Тем не менее ущерб, нанесенный во втором квартале, похоже, скажется на экономическом росте, поскольку наш последний прогноз на 2020 год указывает на ожидая 8,6% сокращения ВВП», — подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.