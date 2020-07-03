Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Утром российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус ввиду отступления американских площадок и от максимумов дня накануне, а также коррекции нефтяных цен в пятницу, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В течение сессии можно ожидать возвращения к повышению на фоне сохранения достаточно высокого аппетита к риску. Сильные окончательные данные по сектору услуг Европы за июнь также могут дать рынкам импульс к росту, но в целом неделя, вероятно, завершится без значительных движений», — комментирует эксперт.