Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел 10 копеек. На 10:15 мск курс доллара снизился на 15 копеек и составил 70,4 рубля, а евро подешевел до 79,17 рубля (минус 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра у рубля фундаментально и технически сложились благоприятные условия для дальнейшего укрепления.

«Сильной поддержкой для пары доллар/рубль теперь выступает отметка 70, которая ранее была верхней границей июньского боковика. Поводов для ее пробития мы не видим», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.