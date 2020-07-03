Только 22% россиян устраивают условия удаленной работы, около 34% отмечают трудности с концентрацией внимания, работая из дома. Такие данные следуют из Аналитического бюллетеня Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Более трети опрошенных (33%), согласно исследованию, отмечают среди трудностей удаленной работы технические особенности, например маленький экран компьютера. Еще 31% заявил о сложности работы рядом с семьей, 30% не хватает общения с коллегами, 28% сказали, что набирают вес, работая из дома.

При этом большинство респондентов (80%) находят плюсы «удаленки», как, например, отсутствие необходимости добираться до офиса. Еще одним положительным моментом дистанционной работы 84% назвали экономию денег на транспорте и питании, 59% оценили преимущество гибкого графика во время работы из дома. Кроме того, 55% стали больше времени уделять сну, а 43% указали на то, что у них появилось время на домашние дела.

Социологи ВШЭ провели телефонные интервью в период с 1 апреля по 3 мая 2020 года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения России (старше 18 лет). Выборка составила 2 012 респондентов.