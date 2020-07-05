Альфа-Банк запустил новое предложение для своих клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь по накопительному «Альфа-счету» в рублях начисляется 6% годовых за первые два месяца хранения средств на счете без каких-либо дополнительных условий.



Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем «Альфа-счетам» в рублях: для клиентов «А-Клуба» — до 30 млн рублей, для премиальных клиентов — до 10 млн, до 1,5 млн — для остальных клиентов.

Пополнение и снятие возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.



