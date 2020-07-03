Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала вредоносные рассылки якобы от своего имени в адрес российских организаций и госучреждений. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, рассылки происходили с 1 по 3 июля. В теме письма говорилось «Новые правила безопасности в нашей компании — выполнение». Вредоносные письма выявила и нейтрализовала система предотвращения сложных киберугроз Threat Detection System (TDS) Group-IB.

«(Центр реагирования на киберугрозы. — Прим. ред.) CERT-GIB зафиксировал вредоносные рассылки по российским компаниям и госучреждениям, причем некоторые из них содержали в адресе название компании: groupIB_pv@… В письме от имени некоего «специалиста в области безопасности бизнеса» (такой человек в Group-IB не работает) говорится о совещании 3 июля с командой Group-IB, явка для всех сотрудников обязательна. «Безопасник» предлагает пройти по ссылке, заполнить заявление и ознакомиться с материалами, касающимися встречи», — говорится в сообщении.

Злоумышленники в рассылках на тему COVID распространяют троян для кражи паролей В апреле было зафиксировано несколько спам-кампаний, связанных с COVID-19.

Ссылка в письме ведет на автоматическую загрузку архива, в котором содержится вредоносный файл. Под видом Doc-файла находится rtf-документ, который после его открытия приводит к запуску вредоносной программы и появлению бэкдора (доступ для удаленного управления зараженным устройством).