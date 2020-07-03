Ни один проект, который реализуется в РФ в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу, не остановился из-за ситуации с пандемией. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС.

«Несмотря на все условия, которым подверглась отрасль жилищного строительства за последние полгода, мы видим, что ни один новый начатый проект не встал. Ни один проект по эскроу-счетам не остановился с точки зрения привлечения средств граждан», — сказал он.

Стасишин отметил, что сегодня в стадии строительства с привлечением средств граждан находится порядка 99,5 млн кв. м жилья. По его словам, 35% из этого объема — проектное финансирование с использованием счетов эскроу. «Реформа однозначно состоялась», — подчеркнул замминистра.