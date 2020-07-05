Ставропольский филиал Московского Индустриального Банка (МИнБанк) совместно с ФГБУ ФКП Росреестра по Ставропольскому краю предлагают ипотечным заемщикам новую услугу по регистрации прав на недвижимое имущество. Новшеством станет выездной прием документов по ипотечной сделке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Заемщик, не покидая офис банка, сможет воспользоваться услугой выездного обслуживания филиала Федеральной кадастровой палаты по Ставропольскому краю, которая позволит сдать документы как на государственный кадастровый учет, так и государственную регистрацию прав», — говорится в релизе.

Все оборудование (компьютер, принтер), необходимое для приема документов, специалист кадастровой палаты привозит с собой. Также в офисе банка он проводит процедуру идентификации заявителя, предоставляет в полном объеме все необходимые услуги и консультации. Весь процесс оформления документов занимает не более 15 минут, а сроки их рассмотрения сокращаются на два дня в связи с отсутствием межведомственного взаимодействия с МФЦ.

Стоимость услуги составляет 1 530 рублей за каждый пакет документов. Также клиенту необходимо будет оплатить госпошлину за государственную регистрацию права.