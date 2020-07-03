Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей в июне сократилась на 1,03 процентного пункта — до 29,62%, свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария (НРД) на 30 июня.

В июне наблюдались колебания на уровне 29,62—30,56%, говорится в сообщении. При этом на 30 июня 2020 года доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых организаций со 100% участием иностранного капитала составила 35,45% (текущий номинал), что соизмеримо с майскими показателями.



«В сравнении с маем июнь отличается относительной стабильностью, по общей тенденции основные изменения в долях участия нерезидентов произошли в середине месяца», — резюмируют в НРД.