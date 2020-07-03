Банк «Национальный Стандарт» до 30 сентября проводит акции «С заботой о Вас» и «В поддержку Бизнеса» в рамках мер поддержки для клиентов банка в условиях пандемии, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция «С заботой о Вас» действует для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.



«Клиентам банка, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в период пандемии, в рамках акции предоставляется перечень банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию бесплатно», — говорится в релизе.

Акция «В поддержку Бизнеса» проводится для новых клиентов банка — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. В рамках акции предоставляется перечень банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию бесплатно, уточняют в банке.