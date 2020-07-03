Президент России Владимир Путин поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов. Об этом он заявил в пятницу на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, передает ТАСС.

«Давайте это проработаем, я согласен», — сказал он в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее на встрече.



Путин напомнил, что в действующем законодательстве «выстроена цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм [в случае отзыва лицензий у банков]». «Но если такая проблема существует — я услышал, давайте проработаем», — заключил он.