Вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон.

«У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь, и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим», — сказал Путин.

По его словам, уровень безработицы в России только немного подрос — до чуть более 6%, тогда как в некоторых странах был скачок этого показателя. «Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае <...>. Надеюсь, так и будет», — подчеркнул президент.