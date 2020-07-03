Президент РФ Владимир Путин считает необходимой тщательную проработку нормативных актов, касающихся возможности 16-летних россиян заниматься бизнесом. Об этом он заявил на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, передает ТАСС.

«Идея правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет работать. Это было невозможно сделать, а многие хотят, многие обращались с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятие бизнесом ребятам начиная с 16 лет», — сказал глава государства.



По его мнению, в этом вопросе «надо о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права, с тем чтобы не допустить каких-то ошибок». «Здесь суетиться не надо», — подчеркнул Путин.