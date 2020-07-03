Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 71,43 рубля, что на 88 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 80,31 рубля (плюс 98 копеек).

С начала торгов было проведено порядка 40 тыс. сделок с американской валютой на 2,6 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с европейской валютой на 360 млн евро. Диапазоны по курсам — от 70,11 до 71,67 рубля за доллар и от 79,03 до 80,58 рубля за евро.



«В пятницу торги на российском валютном рынке проходили под знаком укрепления иностранных валют, однако сопровождались волатильностью и пониженной активностью участников во второй половине дня из-за закрытия американских площадок», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, часть валют на площадках стран с развивающейся экономикой «также демонстрировала ослабление (хотя были и заметные исключения, например в виде бразильского реала, прибавлявшего к окончанию дня около 0,5%), однако потери рубля выглядели гораздо серьезнее отрицательной динамики других «коллег» по EM».

«Доллар США рвется вверх как защитный актив… Среди участников рынка рубль сейчас особенной рыночной любовью не пользуется, потому что рисков в нем и вокруг него предостаточно… Может быть, и хорошо, что в отпускной период границы закрыты и зарубежные траты для россиян не имеют значения — сейчас все точно стало бы значительно дороже», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

