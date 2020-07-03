Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 июня 2020 года составила 5%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель повысился на 0,2 процентного пункта (на 1 мая он составлял 4,8%), с начала текущего года — на 0,5 п. п. (на 1 января равнялся 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд вырос в мае на 42,2 млрд рублей (с 857,2 млрд рублей на начало месяца до 899,4 млрд на 1 июня), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд — только на 26,6 млрд (с 17 трлн 969,8 млрд до 17 трлн 996,4 млрд рублей).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 июня 90,9% просроченных ссуд против 91,4% на 1 мая.



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, повысилась с 7,4% в апреле этого года до 10,1% в мае, в том числе жилищных ссуд (кроме ипотечных) — с 4,1% до 4,8%, ипотечных ссуд — с 5,5% до 7%, автокредитов — с 9,4% до 10,5%, «иных потребительских ссуд» — с 7,5% до 10,6%.

