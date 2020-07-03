Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос в июне на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 72,9 трлн рублей. Такие данные приводятся в сообщении торговой площадки.

«Позитивную динамику продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций (рост на 71,9%), облигаций (рост на 14,2%), срочный рынок (рост на 44,6%), спот-рынок валюты (рост на 23%) и денежный рынок (рост на 24,6%)», — указано в релизе.

Объем торгов на фондовом рынке в июне вырос на 34,3% и достиг 4 трлн 118,3 млрд рублей (без учета однодневных облигаций). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 71,9%, до 1 трлн 838,9 млрд рублей. Среднедневной объем торгов составил 91,9 млрд рублей (56,3 млрд в июне 2019 года). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 14,2% и составил 2 трлн 279,4 млрд рублей. В июне на фондовом рынке Московской биржи размещены 103 облигационных займа на общую сумму 1 трлн 491,9 млрд рублей, включая размещение однодневных облигаций на 391,3 млрд.

В числе прочего сообщается, что объем торгов на валютном рынке составил 25 трлн рублей (24,7 трлн в июне 2019 года). Объем торгов инструментами «спот» вырос на 23%, до 6,6 трлн рублей. Объем сделок «своп» и «форвард» составил 18,4 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 трлн 251,5 млрд рублей, или 18,1 млрд долларов, против 1 трлн 300,3 млрд рублей (20,3 млрд долларов) в июне 2019 года.