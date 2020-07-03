Состояние руководителя компании Tesla Илона Маска за неделю увеличилось на 5,2 млрд долларов, достигнув 46,3 млрд. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

По подсчетам издания, Маск стал богаче на несколько миллиардов долларов в период с 26 июня по 2 июля. Предпринимателю принадлежат 13% акций производителя электромобилей Tesla, котировки которых продолжают расти на Нью-Йоркской фондовой бирже. Из-за этого рыночная капитализация предприятия достигла 224,5 млрд долларов. Tesla, таким образом, обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.

«Эти цифры увеличиваются и сокращаются, но главным остается выпуск отличной продукции, которая нравится людям», — приводит журнал реакцию Маска на просьбу прокомментировать происходящее. Предприниматель в списке самых состоятельных людей мира по версии Forbes поднялся на девять позиций, достигнув 22-го места.



Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.