Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств коммерческого банка «Экспресс-Кредит» в сумме более 210 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Обвинительное заключение утверждено в отношении двух граждан. Им инкриминируется пособничество в присвоении или растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, бывший председатель правления банка «Экспресс-Кредит» и его заместитель с помощью расчетных счетов фигурантов данного уголовного дела и фиктивных договоров похитили денежные средства кредитной организации на общую сумму более 210 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Бывший заместитель председателя банка уже осужден, а экс-председатель кредитного учреждения находится в международном розыске, указано в релизе.



ЦБ отозвал лицензию у банка «Экспресс-Кредит» 16 ноября 2016 года. Арбитражный суд Москвы 2 марта 2017-го огласил решение о признании банка «Экспресс-Кредит» банкротом.