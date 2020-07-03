Европейский центральный банк объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард, сообщает РБК .

«Банкноты в 5 и 10 евро первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе», — говорится в сообщении ЕЦБ, опубликованном на его странице в Twitter.

Лагард вступила в должность главы ЕЦБ 1 ноября 2019 года, однако до сих пор в обращении находятся лишь банкноты с подписями трех ее предшественников — Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998—2003 годах), Жан-Клода Трише (2003—2011 годы) и Марио Драги (2011—2019 годы). В ЕЦБ заверили, что банкноты с подписями прежних руководителей регулятора останутся законным платежным средством и после выпуска в обращение новых купюр.

«В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро — как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро — символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе», — прокомментировала выпуск новых банкнот сама Лагард.



В конце мая 2019 года ЕЦБ выпустил в обращение обновленные банкноты номиналом 100 и 200 евро. На них появилось изображение героини древнегреческой мифологии Европы, размещенное на голографической полосе и водяных знаках. В апреле прошлого года регулятор полностью прекратил выпуск банкнот в 500 евро. Это решение регулятор объяснил обеспокоенностью тем, что купюра «упрощает противозаконную деятельность».