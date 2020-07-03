Служба безопасности страховой компании «СОГАЗ» совместно с сотрудниками Следственного комитета РФ пресекла деятельность лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования имущества. Об этом в пятницу сообщил страховщик.

В компанию обратился представитель одного из предприятий, застраховавших в «СОГАЗе» имущественные риски, с заявлением об урегулировании убытка, размер которого превысил 100 млн рублей. В ходе проверки служба безопасности «СОГАЗа» выявила признаки мошенничества. В связи с этим компания обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



Представитель страхователя предпринял попытку подкупа одного из сотрудников службы безопасности с целью содействия в получении страхового возмещения. При передаче взятки в несколько миллионов рублей оба участника схемы были задержаны с поличным. По данному факту в Москве возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, ведется следствие.