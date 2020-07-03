Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении Андрея Журавлева, который обвиняется в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы, совершенного в отношении АО «Росагролизинг». Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Следствием установлено, что Журавлев, действуя совместно с другими участниками организованной группы, в период с августа 2012 года по май 2013 года под видом заключения с агропромышленной лизинговой компанией «Росагролизинг» договоров финансовой аренды сельскохозяйственного оборудования совершил хищение денежных средств компании на сумму свыше 124 млн рублей.

Следствием установлено имущество обвиняемых и в целях обеспечения исполнения последующего приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий наложен арест на него.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.