Центральный банк РФ удалил пост в Facebook об изъятии денег у населения в годы Великой Отечественной войны, так как публикацию неправильно оценили многие пользователи. На соответствующее сообщение на странице ЦБ в социальной сети обратили внимание в РБК .

«Здесь был пост о теме финансов во время Великой Отечественной войны. К сожалению, многие неправильно его трактовали. Чтобы избежать дальнейших домыслов, мы удалили этот пост», — пояснил ЦБ. Регулятор также извинился за «неудачный текст».

В комментариях к публикации банк добавил, что «из Интернета ничего удалить нельзя» и пост убрали из уважения к читателям, а не для того, чтобы его спрятать. ЦБ также указал, что это не первая публикация на историческую тему в социальных сетях регулятора.

Как указывает РБК со ссылкой на историю правок в публикации, в удаленном фрагменте сообщения говорилось, что для ограничения эмиссии и пополнения бюджета во время войны Советский Союз «мобилизовал» средства своих граждан. В частности, населению ограничили снятие денег с вкладов, ввели дополнительные налоги (военный налог, налог на бездетных) и повысили сельскохозяйственный и подоходный обязательные платежи.

ЦБ также привел сообщение 1944 года от бухгалтера Госбанка, который писал, что в 1943-м «государственный бюджет изъял у населения доходов больше, чем фактически на него израсходовал».

В комментариях к публикации ЦБ некоторые пользователи предположили, что ее авторы намекают на «недалекое будущее», которое ждет Россию и к которому пора готовиться населению. На этот комментарий Центробанк ответил, что эта публикация — «дань уважения нашему прошлому».

