Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В своем обращении законодатель напомнил, что в настоящее время при покупке жилья официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту. Однако данные суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в российских мегаполисах, считает Федоров.



«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — говорится в письме.



Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку 6,5% для семей на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей.

